İstanbul'da unutulmaz bir konsere imza atan Berkay, Yıldız Tilbe ve Sezen Aksu'ya olan hayranlığını, "Tüm şarkılarını ben okumak isterdim" diyerek dile getirdi.İSTANBUL (İGFA) - Berkay, İstanbul Vadi Jolly Joker’de önceki akşam unutulmaz bir konsere imza attı.

Sevilen şarkıcı, sahnede yaptığı konuşmada Yıldız Tilbe ve Sezen Aksu’ya olan hayranlığını dile getirdi.

“Allah onlara uzun ömürler versin. Tüm şarkılarını ben okumak isterdim,” diyen ünlü şarkıcı Berkay, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Konsere yoğun ilgi gösteren hayranlar, gece boyunca sanatçının hit şarkılarına eşlik etti.