Sosyal medya hesaplarında paylaştığı görsellerle hayranlarını da bu keyifli anlarına ortak eden Ece Seçkin, atlarıyla olan bağını ve doğaya olan sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi.İSTANBUL (İGFA) - Ünlü sanatçı Ece Seçkin, Pazar gününü ata binerek, doğanın tadını çıkararak geçirdi.

Hollanda menşeli atı Cinzano ile pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Ece Seçkin, çiftlikte geçirdiği huzurlu gün için “Doğayla iç içe olmak, atlarımla vakit geçirmek benim için çok değerli. Kendimi bu anlarda gerçekten özgür hissediyorum.” ifadelerini kullandı.

Doğa yürüyüşleri ve ata binmenin ruhuna iyi geldiğini vurgulayan sanatçı, bu tür aktivitelerin stres atmanın en iyi yollarından biri olduğunu da belirten Seçkin, atlarla olan etkileşiminin kendisine ilham verdiğini de sözlerine ekledi.

Ece Seçkin’in bu paylaşımları, hayranları tarafından büyük ilgi gördü.