Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının “Ben de Uçabilirim” adlı kukla oyunu Bulgaristan’ın Burgaz şehrinde düzenlenen 12. Uluslararası Açık Hava Kukla Günleri Festivali’nde büyük bir beğeni ile izlendi ve dünyanın en prestijli festivaline ilk kez seçilerek davet edildi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Burgaz Devlet Kukla Tiyatrosu ve Burgaz Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen 12. Uluslararası Açık Hava Kukla Günleri, 10-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında düzenlendi. Festivale davetli olarak katılan Eskişehir Şehir Tiyatrolarının “Ben de Uçabilirim” adlı oyunu 11 Ağustos günü izleyici ile buluştu. Açık havada, oldukça kalabalık bir topluluk önünde sahnelenen oyun büyük beğeni ile izlendi ve ayakta alkışlarla sona erdi.

Türkiye’yi temsilen Eskişehir Şehir Tiyatroları’nın katıldığı festivalde, Almanya, Brezilya ve Çekya’dan kukla ekipleri de davetli olarak sahne aldı. Konuk ekiplerin ve festival yetkililerinin de ilgiyle izlediği “Ben de Uçabilirim”, Sırbistan’da gerçekleştirilecek olan dünyanın önemli festivalleri arasında yer alan 32. Uluslararası Subotica Çocuk Tiyatroları Festivali’ne farklı ülkelerin tiyatroları arasından seçilerek davet aldı. Konu ile ilgili açıklama yapan Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Hakkı Kuş “ Eskişehir’de beğeni ile izlenen oyunumuzun, uluslararası festivallerden övgü ve davetler alması bizleri gururlandırıyor. Bu alanda ülkemizi temsil etmekten büyük onur duyacağız. Ekibimizi kutluyor, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diyerek duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

Eskişehir Şehir Tiyatroları sanatçısı Berkay Akın’ın yazıp yönettiği, sevimli kuklalar eşliğinde eğlenceli bir anlatımla sahnelenen “Ben de Uçabilirim” adlı oyunda Şehir Tiyatrosu sanatçıları Çiğdem Altuğ, Bilge Büyükerşen ve Nagihan Orhan görev alıyorlar.