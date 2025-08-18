Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Şehir Tiyatrosu, yazar Güngör Dilmen’in eseri ‘Ben Anadolu’ ile Uluslararası Akdeniz Tiyatro Ödülleri’nde büyük bir başarıya imza attı.MERSİN (İGFA) - Oyun, ‘Yılın Oyunu’ ödülüne layık görülürken, eserin başarılı oyuncularından Ömür Sevgi Çil ise ‘Yılın Oyuncusu’ ödülünü kazandı.

Sahne önü ve arkasında yalnızca kadınların görev aldığı ‘Ben Anadolu’ oyunu, bu yönüyle kadın emeğinin sanattaki gücünü simgeliyor. Prömiyerini 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Mersinli kadınlarla yapan eser, ödüllerle de bu anlamlı duruşunu taçlandırdı. Sanatın birleştirici ve ilham verici yönüne katkı sunan bu başarıların gururu ile ‘Ben Anadolu’, yeni sezonda da izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

ÖZDÜLGER: “ ‘BEN ANADOLU’ OYUNU İLE BİZİ GERÇEKTEN ÇOK GURURLANDIRAN BİR SONUÇ ALDIK”

Mersin Şehir Tiyatrosu olarak bir gururu daha yaşadıklarını kaydeden Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, Mersinli sanatseverler ile başarının gururunu yaşadıklarını vurguladı. ‘Ben Anadolu’nun 2024-2025 sanat sezonunda prömiyeri gerçekleştirilen bir oyun olduğunu kaydeden Özdülger, “Özellikle 5 kadın oyuncunun yer alması ve Anadolu’nun değerli toprakları üzerindeki doğru ve güçlü kadın figürlerini de göstermesi açısından, prömiyerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftasında olmasını çok arzu etmiştik” dedi. Oyunun rejisini bir önceki dönem Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt’un üstlendiğini söyleyen Özdülger, “Rejisiyle, kostümleriyle, dekoruyla ve oyuncuların performansıyla içimize sinen, bizi gerçekten çok gururlandıran bir sonuç aldık. Bunun ödülsüz olmayacağını hepimiz hissediyorduk. Nitekim Uluslararası Akdeniz Tiyatro Ödülleri’nde ‘En iyi oyun’ ve ‘En iyi oyuncu’ ödülüne layık görüldü” sözlerine yer verdi.

“YURT DIŞINDA DA ADIMIZDAN SÖZ ETTİRMEK İSTİYORUZ”

Mersin Şehir Tiyatrosu’nda emek veren herkes adına büyük bir gurur yaşadıklarını söyleyen Özdülger, “Bu başarının daha da güçlenmesini, büyümesini; sadece ülkemizde değil, yurt dışında da adından söz edilir hale gelmesini çok arzu ediyoruz. Burada bizim bu anı yaşamamızın en büyük mimarı olan, başarıya en iyi şekilde ulaşmamız için yol açan değerli Başkanımız Sayın Vahap Seçer’e de teşekkür ve şükranlarımı sunmak istiyorum. Çünkü O’nun bize verdiği destek sayesinde, biz kendimizi daha rahat hissediyor ve güçleniyoruz” dedi.