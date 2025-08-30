Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şehit, Gazi, yetim ve öksüz ailelerin çocukları ve yakınları için toplu sünnet töreni düzenledi. TOGG ile şehir turuyla başlayan program, Cumhuriyet Tesisleri’nde coşkulu anlara sahne oldu.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Sosyal Yardım Dairesi Başkanlığı, Hayırsever iş insanı Ahmet İpar’ın da destekleriyle, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında anlamlı bir etkinliğe daha imza attı. Cumhuriyet Tesisleri’ndeki Havuzbaşı Düğün Salonu’nda düzenlenen toplu sünnet töreni, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Sünnet olacak çocuklara bu özel günlerinde unutamayacakları bir deneyim yaşatmak isteyen Büyükşehir Belediyesi, etkinliği ilgi çekici bir şehir turu ile başlattı. Bazı çocuklar, Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın makam aracı olan yerli üretim TOGG başta olmak üzere süslenmiş belediye araçlarıyla evlerinden tek tek alınarak, şehir turuna çıkarıldı. Aileleriyle birlikte yapılan bu şehir turu, hem çocuklara hem de ailelerine neşeli anlar yaşattı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Aksoy, Genel Sekreter Murat Beşikci, Sosyal Hizmetler ve Sosyal Yardım Dairesi Başkanı Emrah Karaca, hayırsever iş insanı Ahmet İpar, sünnet olacak çocuklar ve aileleri katıldı. Program başında tek tek masaları dolaşan Başkan Vekili Ahmet Aksoy, Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın selamlarını iletti ve ailelerle yakından ilgilendi.

Başkan Vekili Aksoy, programda yaptığı konuşmada, “Bugün çocuklarımızın hayatındaki en özel ve unutulmaz günlerinden birine şahitlik ediyoruz. Onların mutluluğu bizim en büyük kazancımızdır” dedi.

İş Adamı Ahmet İpar da, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gerçekleştirdikleri anlamlı organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu tür etkinliklerin sadece maddi değil, aynı zamanda manevi açıdan da büyük önem taşıdığını söyledi.

ÇOCUKLAR EĞLENCELİ ANLAR YAŞADI

Tören boyunca misafirlere Urfa’ya özgü yöresel yemekler ikram edildi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, Urfa Ahengi Müzik Topluluğu sahne alırken, çocuklar palyaçolar eşliğinde doyasıya eğlendi. Ayrıca halayların da çekildiği programda, unutulmaz anlar yaşandı.

Katkılarından dolayı İş İnsanı Ahmet İpar’a teşekkür eden Başkan Vekili Ahmet Aksoy, kendisine özel olarak hazırlanan tablo hediye etti.

Program, çocuklar için hazırlanan pastanın kesilmesi ve ardından gerçekleşen temsili sünnetle sona erdi.

Çocukların aileleri de yaptıkları açıklamada, çocuklarını mutlu eden böyle anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Çocuklar ise heyecanlı ve mutlu olduklarını belirterek, unutulmaz bir gece yaşadıklarını söyledi.