İlker İnanoğlu'nu gören tanıyamadı! Şevket Çoruh'tan güldüren yorum... İlker İnanoğlu'nu gören tanıyamadı! Şevket Çoruh'tan güldüren yorum...

İtalya'nın başkenti Roma'da evlenen Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, bebeklerinin cinsiyetini duyurdu