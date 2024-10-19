İtalya'nın başkenti Roma'da evlenen Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, bebeklerinin cinsiyetini duyurdu
Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
İtalya'nın başkenti Roma'da evlenen Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, bebeklerinin cinsiyetini duyurdu
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