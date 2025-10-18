Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni sezonunu Alman yazar Roland Schimmelpfennig’in “Altın Ejderha” adlı oyunu ile açtı. Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenen oyunun galası büyük beğeni topladı.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT), yeni tiyatro sezonunu Alman yazar Roland Schimmelpfennig’in kaleme aldığı “Altın Ejderha” adlı oyunla açtı. Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Sevda Şener Sahnesi’nde gerçekleştirilen gala prömiyeri sanatseverlerden tam not aldı. Oyunun sonunda salonu dolduran izleyiciler, ekibi uzun süre ayakta alkışladı.

Yabancılaşma, umutsuzluk ve insanlık arasında bir yolculuk

70 dakikalık tek perdelik oyun, “yurdundan ayrı bir insanla kökünden çekilmiş bir dişin benzerliği” üzerinden yola çıkarak göç, yabancılaşma ve umursamazlık temalarını çarpıcı bir biçimde ele alıyor. Yönetmen Ozan Gökmen’in sahneye taşıdığı yapım, parçalı yapısı ve metaforik diliyle dikkat çekiyor. Oyunun çevirisini Sibel Arslan Yeşilay, dramaturjisini Selda Uzunkaya, dekor tasarımını ise İlker Şahin üstlendi.

Başarılı performanslarıyla Can Kurşunlu, Fahrettin Esen, Gizem Karasu, Jülide Kara ve Yusuf Ulaş Palabıyık, izleyiciyi duygusal bir yolculuğa çıkarırken, Gökay Kaçanoğlu’nun müzikleri sahnede etkileyici bir atmosfer yarattı.

Başkan Eşki: “Sanat Bornova’nın kalbinde yaşamaya devam edecek”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, BBŞT’nin sanat yaşamındaki önemine vurgu yaparak, “Bornova, tiyatrodan müziğe, sinemadan edebiyata uzanan kültür geleneğiyle İzmir’in sanat kalbidir. Şehir Tiyatromuzun açtığı her perde, kentimizin kültürel birikimine yeni bir değer katıyor. ‘Altın Ejderha’ gibi evrensel bir hikâyeyi Bornovalılarla buluşturmaktan gurur duyuyoruz. Sanat, Bornova’nın kalbinde yaşamaya devam edecek.” diye konuştu.