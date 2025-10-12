Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, 16 Ekim 2025'te Niklas Benjamin Hoffmann yönetiminde, piyanist Can Çakmur eşliğinde Wagner ve Beethoven'ın eserlerini seslendirecek. Konserde Siegfried-Idyll ve Beethoven'ın 4. Piyano Konçertosu da yer alacak.BURSA (İGFA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), 16 Ekim 2025 Perşembe günü saat 20.00’de Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Richard Wagner ve Ludwig van Beethoven’ın en önemli eserleriyle müzikseverlerin karşısına çıkıyor.

Konserde, 2016 Donatella Flick Şeflik Yarışması birincisi, genç şef Niklas Benjamin Hoffmann orkestrayı yönetecek. Piyanoda ise, ICMA’da (Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri) üst üste ödüller kazanmış uluslararası ödüllü piyanist Can Çakmur yer alacak.

Konserde ilk olarak Wagner'in oğlu Siegfried'in doğumu anısına eşi Cosima'ya hediye ettiği, samimi ve narin oda müziği eseri Siegfried-Idyll seslendirilecek. Eser, ailenin özel yaşamından değerli bir anı olarak müzik tarihine geçmiştir.

Ardından L. van Beethoven, Piyano Konçertosu No. 4 Sol Majör Op. 58 yer alıyor. Piyanist Can Çakmur'un seslendireceği bu başyapıt, bestecinin geleneğin dışına çıkarak ana temayı doğrudan solo piyano ile sunmasıyla tanınır. Eser, anlatım özgürlüğü ve akıcılığıyla Beethoven’ın bu türdeki en önemli eserlerinden biridir.

Konserin ikinci yarısında, Robert Schumann’ın deyişiyle, “iki kuzeyli dev arasında zarif bir Akdenizli dilber” olan L. van Beethoven Senfoni No. 4 Si bemol Majör Op. 60 seslendirilecek. Bu senfoni, lirik ve incelikli havasıyla dikkat çeker. Eser, Beethoven’ın yaşamındaki geçici bir huzur döneminin yansıması olarak kabul edilir.

BBDSO, genç kuşağın önde gelen şef ve solistini ağırlayacağı bu konserle, sanatseverlere romantik dönemin en zarif ve güçlü eserlerini sunuyor.