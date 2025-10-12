Türkiye’nin animasyon sektörü yükselişe geçti. 2017-2023 arasında animasyon izleyici payı yüzde 8'den yüzde 32'ye çıktı. Precedence Research’a göre, küresel pazarın 2034’e kadar 895 milyar doları aşması beklenirken, çocukların yüzde 97,4’ü internet, yüzde 96,3’ü ise YouTube kullanıyor.İSTANBUL (İGFA) -Dizi ve film ihracatındaki başarısıyla adından söz ettiren Türkiye, animasyon pazarında da önemli bir oyuncu haline geliyor.

Precedence Research tarafından yayınlanan "Animation Market" (Animasyon Pazarı) başlıklı çalışmaya göre küresel animasyon pazarı 2024 yılında yaklaşık 436 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşırken sektörün 2034’e kadar 895 milyar doları aşması bekleniyor.

Sektör, Türkiye’de özellikle çocuklar arasında en çok tüketilen medya içeriği türü olarak karşımıza çıkıyor.

Verilere göre animasyon filmlerin toplam izleyici sayısı içindeki payı 2017'de yüzde 8 iken, 2023'te yüzde 32'ye yükseldi. Söz konusu büyüme TÜİK'in 2024 yılı verilerinde de paralel bir tablo çizdi.

Türkiye'deki çocukların yüzde 97,4'ü düzenli olarak internet kullanıyor ve yüzde 96,3'ü en çok YouTube'da video izlemeyi tercih ederken, bu durum, yerli animasyon yapımlarının dijital platformlarda milyonlarca izleyiciye ulaşmasına zemin hazırladı.