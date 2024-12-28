Bayburt Üniversitesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl Bayburt Gaziantep Sofrası sponsorluğunda gerçekleştirilen BAYÜ KarFest, öğrencilere sporun, yarışmanın ve müziğin iç içe geçtiği eğlenceli anlar yaşattı. Bâbertî Külliyesi açık amfisinde düzenlenen etkinlik, yüzlerce öğrencinin katılımıyla büyük bir coşkuya sahne oldu.

Festivalde, sucuk ekmek ve kebap ikramlarıyla başlayan etkinlikler, çeşitli spor yarışmaları ve müzik performanslarıyla renklendi. Halat çekme, yumurta taşıma ve çuval yarışı gibi geleneksel oyunların yanı sıra minyatür kale futbol, badminton, voleybol, dart, mas güreşi, bocce ve bowling gibi spor aktiviteleriyle katılımcılar hem eğlendi hem de rekabet etti. Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümünün konseri ve DJ Muhammet Deren'in enerjik performansı ise festivalin müzik dolu anlarına damgasını vurdu.



Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, etkinlik alanındaki tüm yarışma ve spor alanlarını ziyaret ederek öğrencilerin coşkusuna ortak oldu. Uluslararası iş birliği ziyareti kapsamında üniversitemizde bulunan Harkiv Devlet Beden Eğitimi Akademisi Rektör Yardımcısı Prof. Oleg Olkhovyy ile birlikte karda bocce oynayan RektörTürkmen, spor dostu kampüs projesinin önemine vurgu yaptı.



Festival hakkında açıklamalarda bulunan Rektör Türkmen, “'Kampüse Hayat Ver' sloganıyla hayata geçirdiğimiz projelerle sporu sahaların ve salonların dışına taşıyoruz. KarFest, sadece bir etkinlik değil; aynı zamanda bir kurumsal eğlenme ve sosyalleşme kültürünün ürünüdür" dedi. Öğrencilerin bir araya gelerek kaynaştığı ve dayanışma ruhunu pekiştirdiği bu etkinliğin önemine dikkat çeken Rektörümüz Türkmen, sponsor Bayburt Gaziantep Sofrasının yanı sıra katılımcı öğrencilere ve emeği geçen tüm saha ekibine teşekkür etti.



BAYÜ KarFest, üniversite kültürünü zenginleştiren ve öğrenci topluluklarını bir araya getiren önemli bir organizasyon olarak bu yıl da hafızalarda yer edindi. Gelecek yıllarda da devam etmesi planlanan festival, üniversitemizin sosyal ve kültürel vizyonunu daha da ileriye taşımayı hedefliyor.