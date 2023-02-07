Bayburt Belediyesi'nin başlattığı kampanyaya vatandaşlar gün boyu malzeme taşımıştı. Dün Cumhuriyet caddesini dolduran vatandaşlar sabahtan akşama kadar ellerindeki kolileri Bayburt Belediyesi'ne teslim etmişti. Mağazalarda ve marketlerde battaniye, mont, eldiven, çocuk bezi, çocuk mamasının kalmadığı Bayburt'ta toplanan yardımlar sabah saatlerinde yola çıktı. 15 kamyonluk konvoy 'Acınız Acımızdır', 'Geçmiş Olsun Bayburt Sizinle' pankartları ile yola koyuldu.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve il protokolünün katıldığı törenle Yakutiye Cami İmam Hatibi Enis Öksüz tarafından yapılan dualar eşliğinde yol çıktı. Vali Cüneyt Epcim ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek, yardımların süreceğini belirterek, Bayburt'un depremdeki yaraların sarılması yönünde elinden gelen tüm gayreti sarf edeceğini ifade ettiler. Öte yandan Bayburt'ta yardım kampanyası olanca hızıyla sürüyor. Vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren Bayburt Belediyesi'ne yardımlarını iletmeye devam ediyorlar.