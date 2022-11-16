Bayburt Üniversitesi Busenaz Sürmeneli Spor Salonu'nda gerçekleşen yarışmada düzenlemesiz kategorisinde ekipler hünerlerini sergilediler.

Yarışma öncesi Bayburt Valisi Cüneyt Epcim,Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci,Bayburt Üniversitesi Rektörü Mutlu Türkmen,Türkiye Halkoyunları Federasyonu Başkanı Suat Aksu konuşmalarını yaptılar.

Konuşmaların ardından Türkiye Halkoyunları Federasyonu Başkanı Suat Aksu tarafından Bayburt Valisi Sayın Cüneyt Epcim, Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen'e yarışmaya sundukları katkılardan dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Rekabetin üst düzeyde olduğu yarışmanın açılış müsabakalarını Bayburt Valisi Sayın Cüneyt Epcim, Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Türkiye Halkoyunları Federasyonu Başkanı Suat Aksu, kurum müdürleri ve vatandaşlar takip etti.