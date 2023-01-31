İl Millî Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre okul öncesindeki 1302 öğrencinin tamamı, taşımalı eğitim kapsamındaki 4397 öğrencinin tamamı ve pansiyonlarda kalan 812 öğrenci ile toplamda 6511 öğrenciye ücretsiz yemek desteği verileceği aktarıldı.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bayburt Öğretmenevi ve Pansiyonlu Okullarla İş Birliği

İl Millî Eğitim Müdürlüğü, kapsamı genişletilerek devam eden uygulama çerçevesinde taşımalı eğitim gören öğrencilere verilecek sıcak öğlen yemeğine dair Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Bayburt Öğretmenevi ve pansiyonlu okullarla iş birliği protokolü imzaladı.

İş birliği protokolünün imzalandığı törende açıklama yapan İl Millî Eğitim Müdürü Rahmi Güney, “Bakanlığımız, öğrencilerin eğitime erişimini artırmak için sürdürdüğü sosyal politikalara bir yenisini daha ekledi. Biz de ilimizdeki ana sınıfı ve anaokulu öğrencilerimizin tamamına ücretsiz yemek desteği sunmak için hazırız. Yaptığımız protokoller gereği okullarımızın mutfağında pişirilen yemekler, ilk dönem olduğu gibi bu dönem de hem merkezdeki hem de köy okullarımızdaki taşımalı eğitim gören öğrencilerimize ulaştırılacaktır. Böylece hem taşımalı öğrencilerimizin hem de okul öncesi öğrencilerimizin tamamına velilerimizin onayıyla ücretsiz yemek hizmeti vermiş olacağız.” dedi.

Her İki Öğrenciden Biri Ücretsiz Yemek Yiyebilecek

İl Millî Eğitim Müdürü Rahmi Güney, yarıyıl tatilinde bütün hazırlıklarını ve planlamalarını tamamladıklarını belirterek “İlk dönem 3600 öğrencimize verdiğimiz yemek desteğini %80 artırarak 6511 öğrencimizi ücretsiz yemek hizmetinden yararlandırmayı hedefliyoruz. Demek oluyor ki her iki öğrencimizden biri ücretsiz yemek yiyebilecek. Bu durum, öğrencilerimizi de bizleri de mutlu ediyor. Bugün yaptığımız anlaşmanın başta öğrencilerimiz olmak üzere herkese hayırlı olmasını dilerim.” ifadelerine yer verdi.

İmzalanan protokol gereği taşımalı eğitim hizmetinden yararlanan merkezi okulların öğlen yemeği Öğretmenevi ve ASO tarafından, köy okullarının öğlen yemeği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından, pansiyonlu okulların yemeği ise kendi yemekhanelerinde hazırlanacaktır.