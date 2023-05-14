Bayburt’ta Halk tercihini Cumhur ittifakından yana kullandı. Prof.Dr.Orhan Ateş 28.Dönem AK Parti Bayburt Milletvekili Adayı olmuştu.45 gündür yoğun bir tempoda seçim çalışması yapan Ateş Meclisin yeni Yasama Yılında,TBMM’de Bayburt’u temsil edecek.

Orhan Ateş, Aday Adaylığı,açıklamasında şu ifadelere yer vermişti.

"Bizler büyük bir millet olarak son iki asırdır önemli bir mücadele veriyoruz, kendi milli destanımızı hep birlikte yazmaya çalışıyoruz. Son çeyrek asırdır, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde daha büyük, daha güçlü ve daha cesur adımlarla millet olarak geleceğe yürüyoruz. Bu gayretlerin neticesinde, devletimiz ve necip milletimiz dünya liderliği yolunda kararlı ve süratli bir şekilde ilerlemektedir.

Prf.Dr.Orhan Ateş Kimdir?

1976 Bayburt’ta doğdu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. 2005 yılında uzman, 2007 yılında Yrd. Doçent olarak aynı bölümde başladığı görevde 2011 yılında Doçent, 2016 yılında ise Profesör ünvanı aldı. Halen Atatürk Üniversitesi Tıp Hastahanesi Göz Hastalıkları ABD da çalışmaya devam ediyor.

Doktorluk mesleğinin yanı sıra aynı zamanda Türk Oftalmoloji Derneği Erzurum-Trabzon şubesinde yöneticilik de yaptı.