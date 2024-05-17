Yemin töreninin ardından engelli bireylere, terhis belgeleri verildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle kapalı spor salonunda düzenlenen 'Temsili Askerlik' töreninde, engelli bireyler tarafından askerlik yemini edildi, şiir okundu, Jandarma Marşı seslendirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törende, engelli bireyler ant içip, yemin etti. Yeminin edilmesinin ardından il protokolü, gençlerin terhis belgelerini verdiler.

Asker olmanın gururunu yaşayan gençlerin aileleri de bu anlara tanıklık ederek, evlatlarının mutluluklarını paylaştılar. Programda konuşan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, vatan savunmasında yaşlı, genç, kadın, çocuk demeden bu topraklarda mücadele eden bir milletin torunları olduklarını belirterek, "Engelli olsun olmasın, yaşı ne olursa olsun her birey vatani görevini yapmak ister.

Çanakkale Savaşı'nda da on beşliler diye Tokat'tan askere giden gençlerimizin, çocuklarımızın şehitlik mertebesine ulaştığını biliyoruz. Bizler çocuklarımızla, gençlerimizle yaşlılarımızla, kadınlarımızla bu vatanı savunmuş, şehadet şerbetini içmiş bir milletin torunlarıyız.

O yüzden buradaki 23 kardeşimizin bu kutlu üniformayı giymesini ve bu şanlı üniforma ile beraber askerlik yemini etmesini çok anlamlı buluyorum, sizler de ne kadar gurur duysanız azdır. Ve buradaki kardeşlerimizin gözlerinden öpüyorum, şüphesiz ihtiyaç olursa vatan savunmasında yer alacaklardır" diyerek konuştu.