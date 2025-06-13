Başarılı bir iş insanı olarak tanınan Tosun, devraldığı bu önemli görevin ardından Bayburtlu üyelerin ve MÜSİAD Genel Merkezi'nin tam desteğiyle, bölgenin ekonomik potansiyelini en üst seviyeye çıkaracak projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Başkan Tosun, görevi devralırken yaptığı konuşmada, "Bayburt MÜSİAD’ımızın bugünlere gelmesinde emeği geçen değerli başkanlarımıza ve tüm üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Genel Merkezimizin ve üyelerimizin desteğiyle hayata geçireceğimiz projelerin şehrimize somut katkılar sağlamasını temenni ediyorum. Bayburt’umuzda sahip olduğumuz potansiyeli daha ileriye taşımak için tarım, turizm ve sanayimizi geliştirebilmek adına azimle, gayretle çalışacağız" ifadelerini kullandı.