Sınavlara hazırlanan öğrencilerin, rahat ve konforlu bir ortamda ders çalışmalarının sağlanması amacıyla hayata geçirilen uygulamada öğrenciler hafta içi her gün 08.00 - 17.00 saatleri arasında Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi’nin bu hizmetinden yararlanabilecek. Uygulama sayesinde öğrenciler sessiz bir ortamda gönül rahatlığıyla sınava hazırlanacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş yerel yönetimlerin genç, yaşlı, çocuk ayrımı yapmadan toplumun her kesimine hizmet ulaştırmak zorunda olduğunu belirterek, “Gençlerimiz ülkemizin geleceğidir. Onların okuyan, analitik düşünceye sahip, kendilerini iyi yetiştirmiş bireyler olarak topluma hizmet etmesi bizler için çok önemli. Biz de Bayburt Belediyesi olarak elimizde bulunan imkânları öğrencilerimiz için seferber ediyoruz. Aile Yaşam Merkezi Kütüphanesi hem şehir merkezinde bulunması açısından ulaşımı kolay hem de konforlu, sessiz ve nezih bir ortamda öğrencilerimize ders çalışma ortamı sunuyor.” İfadelerini kullandı.