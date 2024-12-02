Bayburt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası kapanan köy yolları, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması ile kısa sürede ulaşıma açıldı.
Bu süreçte İl Özel İdare Asfalt Yol Ağı, Stabilize ve Köy İçi Yol Ağı dahil Toplam = 1200 km yol
Toplam = 4 milyon 200 bin Metreküp Kar Temizlendi.
Bayburt Milletvekili Prof.Dr. Orhan Ateş Sosyal Medyadan çalışmalarla ilgili Teşekkür etti.
Bayburt Milletvekili Prof.Dr.Orhan Ateş:
Bayburt Valimiz Sayın Mustafa Eldivan’a, il Genel Meclis Başkanımız Sayın Hüseyin Şahin’e, Genel Sekreterimiz Sayın Hayrettin Koçyiğit’e, gece gündüz demeden çalışan Özel İdare Personelimize teşekkür ediyorum dedi.