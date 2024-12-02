Bayburt Valisi Mustafa Eldivan:

Sevgili Bayburtlu hemşehrilerim…

İlimizin asayiş, huzur ve güvenliği için gece gündüz çalışan çok kıymetli mesai arkadaşlarım.

Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İlimizin Emniyet ve güvenliği ile ilgili her ay düzenli olarak yaptığımız basın toplantımıza hoş geldiniz.

Toplantımıza başlamadan önce vatandaşlarımıza bir uyarıda bulunmak istiyorum. Ülkemizin bir çok ilinde olduğu gibi ilimizde de ağır kış şartları hüküm sürmektedir. Valiliğimiz koordinesinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla vatandaşlarımızın en kısa sürede normal hayat şartlarına dönebilmesi için 24 kasımdan itibaren yoğun çaba sarf ettik. Vatandaşlarımızdan soğuk ve karlı hava koşullarını dikkate alarak kışlık lastiksiz ve zorunlu olmadıkça araçlarını trafiğe çıkarmamalarını, yayaların çatılardaki buz saçaklarına ve kar kütlelerine karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum.

İlimizi asayiş olayları açısından en güvenli illerden biri haline getirmek için Bayburt Valiliği olarak Emniyet ve Jandarma birimlerimizle bir bütünlük içerisinde tüm gücümüzle çalışmaktayız.

Sizlerin evinizde huzurla uyumanızı, çocuklarınızın güven içinde eğitim hayatlarına devam etmelerini sağlamak için terör örgütleri, organize suç örgütleri, zehir tacirleri, tefeciler, göçmen kaçakçıları, siber ve asayiş suçları ile mücadele ve trafik olaylarını önleme konularında yoğun bir mesai içerisindeyiz. Hukuk kuralları içerisinde bu şehrin huzuru ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz bundan böyle de kesintisiz devam edecektir. Terör örgütlerinden organize suç örgütlerine, uyuşturucudan her türlü kaçakçılığa, kamu düzeninin sağlanmasından trafik güvenliğine, aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesinden kadına ve çocuğa karşı şiddetin önlenmesine kadar mücadelemiz her alanda kararlılıkla devam edecektir.

Yaptığımız bu çalışmalar kapsamında 2024 yılı kasım ayına ait asayiş ve güvenlikle ilgili bazı bilgileri ve yaptığımız çalışmaları sizlerle paylaşmak istiyorum.

ASAYİŞ OLAYLARI KONUSUNDA

Asayiş olayları incelendiğinde 2023 yılının kasım ayında (153) olay meydana gelmişken, alınan tedbirler ve icra edilen devriye faaliyetleri sayesinde, 2024 yılının kasım ayı döneminde (112) asayiş olayı meydana gelmiştir. Olay sayısında % 27 düşüş sağlanmıştır.

Aynı zamanda 2024 yılında asayiş olaylarının % 92’si aydınlatılmıştır.

2024 kasım ayında kişilere karşı (74), malvarlığına karşı (23) olay meydana gelmiştir. kişilere karşı meydana gelen olayların % 95’i, mal varlığına karşı gelen olayların % 67’si aydınlatılmıştır.

6284 sayılı kanun kapsamında (22) olay meydana gelmiş, (22) kadın vatandaşımız hakkında tedbir kararı alınmış olup, takipleri yapılmaktadır.

Bölgemizde aranan şahısların takibi titizlikle devam etmektedir. 2023 Kasım ayında (15), 2024 yılının aynı döneminde (24) şahıs yakalanmış olup, yakalama oranı % 60 artmıştır.

2023 yılının kasım ayında (42.181), 2024 yılının kasım ayında (49.397) şahıs sorgusu yapılarak bir önceki yılın aynı dönemine göre % 17 artış olmuştur.

NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE KONUSUNDA

2024 yılı kasım ayında yapılan 5 operasyonda 6 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Uyuşturucu ile mücadelemiz artarak devam etmektedir.

TERÖRLE MÜCADELE KONUSUNDA

2024 yılı kasım ayı içerisinde ilimizde herhangi bir terör operasyonu faaliyeti icra edilmemiştir.

KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE KONUSUNDA

Kaçakçılık, Organize ve Mali Suçlar kapsamında; (8) olayda, (9) şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır. Yapılan operasyonlarda sigara malzemeleri ve cep telefonu aksesuarları ele geçirilmiştir.

2023-2024 yılı Kasım ayları mukayese edildiğinde olay sayılarında %200 artış meydana gelmiştir.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELE KAPSAMINDA

2024 yılı kasım ayında 2 adli işlemde 6 şüpheli şahıs ve 13 düzensiz göçmen yakalanmış, 3 şüpheli şahıs tutuklanmış, 3 şüpheli şahıs ise adli makamlarca serbest bırakılmıştır. Yabancı uyruklu şahısların idari işlemleri yapılarak deport edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

2023-2024 kasım aylık verileri mukayese edildiğinde operasyon sayısında %200 artış, yakalanan şüpheli şahıs(organizatör) sayısında %600 artış, yakalanan düzensiz göçmen sayısında %1300 artış sağlanmıştır.

TRAFİK OLAYLARI KONUSUNDA

2024 yılı kasım ayında 17.710 araç ve sürücüsü denetlenmiş olup, eksikliği tespit edilen 654 araç ve sürücüsüne Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlenmiştir. Yapılan bu denetimler kapsamında; 62 araç trafikten men edilerek otoparka çekilmiştir.

2023 yılı kasım ayına kıyaslandığında denetlenen araç sayısında olumsuz hava koşulları nedeniyle % 9 civarında bir azalış gerçekleşmiştir.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE KONUSUNDA

2024 yılı kasım ayı içerisinde Bilişim Suçları kapsamında 26 olay gerçekleşmiş, 7 kişiye adli işlem yapılmıştır.

- 2023-2024 kasım ayları mukayese edildiğinde bilişim suçları kapsamında %44’lik bir artış gözlemlenmiştir.

Karla mücadele konusunda emniyet ve jandarma personelimize yaptıkları yoğun çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Emniyet güçlerimizin şehir merkezinde ve şehirler arası yollarda almış oldukları önlemler sayesinde trafikte önemli bir olay yaşamadık. Yine jandarma personelimiz tarafından köylerimizde yollarda mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşılarak kurtarılmış karda ve tipide kaybolan hayvanlarda bulunarak sahiplerine teslim edilmiştir. Tüm bu özverili çalışmalarından dolayı her iki kurumumuza da teşekkür ediyorum.

Sevgili Bayburtlu Hemşerilerim;

Hem kendi güvenliğiniz hem de diğer vatandaşlarımız güvenliği için trafik kurallarına uymanızı rica ediyorum. Unutmayınız ki HAYATLA YARIŞILMAZ ve EMNİYET KEMERİ SİZİ HAYATA BAĞLAR. Özellikle alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanıp trafik güvenliğini tehlikeye sokanları affetmeyeceğimizi de bilmenizi isterim.

Her zamanki gibi hatırlatmak istediğim diğer bir konu ise internet ve telefon vasıtası ile yapılan dolandırıcılık olaylarının artmasından dolayı, hemşerilerimizden özellikle emin olmadıkları sitelerden alışveriş yapmamalarını; kendisini asker, polis veya savcı olarak tanıtıp para isteyen şahıslara güvenmemelerini rica ediyorum.