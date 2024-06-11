Tek liste ile girilen kongrede mevcut başkan Hasan Saka yeniden başkanlığa seçildi. İstanbul Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konrgrede Hasan Saka'nın başkanlığında oluşan yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu. "Doç. Dr. Yavuz Ayar, Av. Yılmaz Tiryaki, Kıyam Bayram, Opr. Dr. Hicabi Gökdereli, Kazım Ay, Rafet Sarıhan, Dr. Yakup Uçar, Sunay Turan, Rahmani Taş, Adem Doğan, Alparslan Uçar, Eyüp Güçlü, Ümit Akkoyunlu, Muammer Arduç, Sinan Dağ, Kasım Görgün, Osman Kocaağa, Seyfi Dursunkaya, Eşref Selman, Faruk Akdağ, Yüksel Aktaş, Bünyamin Dağlar, Ali Başgil, Yunus Bali, Mesut Polat, Ali Kaya, Ramazan Gün, Savaş Saka, Fuat Bayram, Dursun Soğancı, Neşet Çil, Serdar Kahrıman." Denetim Kurulunda Abdullah Karakelle, Yılmaz Akay, Selami Şimşek, Musa Haşlak, Binali Dağdeviren, Yusuf Bilgiseven, Yusuf Durmuş; disiplin kurulunda Remzi Dursunkaya, Yasin Kılıç, Zeki Kılıçoğlu, Bayram Şeker, Mehmet Karakullukçu, İmam Can, Yusuf Dursun görev aldı.

Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Karadeniz Sivil Toplum Örgütleri Konfederasyonu Başkanı Nevzat Duyar, İstanbul Dernekler Birliği Konfederasyonu Başkanı Mehmet Çetinkaya'nın katıldığı kongrede teşekkür konuşması yapan Başkan Hasan Saka, 2008 yılında Yalova'da kurularak, 2010 yılında merkezi Bursa'ya, 2020 yılında ise İstanbul'a taşınan Türkiye Bayburtlular Federasyonu'nun hemşehrilerini en yüksek statüde temsil eden bir kuruluş olduğunu belirterek, faaliyetlerinden bahsetti.