Gökçedere beldesi nüfusuna kayıtlı Salih Ay, Kuzey Irak’ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde sızma girişimi yapan teröristlerle girilen çatışmada şehit düştü. Haber Erzincan’daki ailesine askeri erkan tarafından verildi. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay’ın iki kız kardeşi ve bekar olduğu öğrenildi.

Şehidin cenazesi 18 Şubat 2024 Pazar günü Terzibaba Camisi'nde ikindi namazının ardından Garnizon Şehitliğine defnedilecek. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde, 17 Şubat 2024 tarihinde, BTÖ mensuplarınca bir üs bölgemize sızma girişiminde bulunulmuş, çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Yaralanan personelimiz, derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan yayınladığı mesajında, "Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay, 17 Şubat 2024'te Kuzey Irak'ta, çıktığı olmuştur.

Milletimize vatanımızın huzur ve güvenliğini korumak için mücadelede, kahramanca mücadele ederken şehit Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve başsağlığı dileriz. Makamı âli, mekanı cennet olsun.

Milletimizin başı sağ olsun" derken, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de mesajında, "Başımız sağ olsun. Hemşehrimiz Piyade Sözleşmeli Er Salih AY, 17 Şubat 2024’te Kuzey Irak’ta, vatanımızın huzur ve güvenliğini korumak için çıktığı mücadelede, kahramanca mücadele ederken şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan MSB, bölgede çıkan çatışma sonucu ilk belirlemelere göre 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.



