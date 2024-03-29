İstanbul Güngören Belediyesi ve Bayburt Kültür ve Yardım Derneği öncülüğünde verilen İftar yemeğinde Güngören’de bulunan Köy Derneklerimiz ve Hemşerilerimizin katılımıyla gerçekleşen İftar Programında, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir Hemşerilerimize hoşgeldiniz konuşması yaptı ve birlikte Bayburtlkularla İftar açmaktan dolayı çok memnunum dedi. Başkan Demir Seçim sürecinde Bayburtluların Cumhurbaşkanımıza verdiği desteği biliyorum bu seçimde ’de bizlere destek vereceğinizden şüphem yoktur dedi.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuşta selamlama konuşmasında Hemşerilerimizin İftar programına katılımlarından dolayı teşekkürlerini ifade etti.