Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Bayburt ve Erzurum illerini birbirine bağlayan ana güzergâh üzerindeki Kop Dağı Geçidi'nde yapımı devam eden Kop Tüneli'ni yerinde inceledi. Tünel çalışmaları için kurulan şantiyede, Karayolları 12'nci Bölge Müdürü Yücel Oğuzhan ve yüklenici firma yetkililerinden projenin son durumuna ilişkin bilgi aldılar.

Vali Mustafa Eldivan ve Vali Mustafa Çiftçi, tünel inşaatının sürdüğü alanı gezerek, çalışmalar hakkında detaylı bilgi edindi. Ziyaret esnasında, projenin planlanan takvime uygun olarak ilerlediği ve çalışmaların hız kesmeden devam ettiği vurgulandı.

Kop Tüneli'nin tamamlanmasıyla birlikte Bayburt ve Erzurum arasındaki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi bekleniyor. Yetkililer, tünelin bölge ekonomisine de olumlu katkılar sağlayacağını belirttiler.

Bayburt Valiliği tarafından yapılan açıklamada, tünel projesinin tamamlanmasıyla birlikte bölge halkının daha rahat ve hızlı bir ulaşım imkânına kavuşacağı ifade edildi. Vali Eldivan ve Vali Çiftçi, projede emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ederek, çalışmaların aynı titizlikle devam etmesi temennisinde bulundular.

Türkiye'nin yüksek ve zorlu geçitlerinden biri olan, Erzurum ile Bayburt ve Trabzon'un yanı sıra Gürbulak Sınır Kapısı'nı Doğu Karadeniz'e bağlayan Kop Geçidi'nde, kış aylarında çok fazla kar yağması nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Yaşanan yol güvenliği sorunlarının önüne geçmek amacıyla inşa edilen ve çift tüp uzunluğu toplam 13 kilometre olan Kop Tüneli, sürücüler ile yolculara daha konforlu ve güvenli ulaşım hizmeti sunacak.

50 dakikalık zaman tasarrufu sağlanacak

Erzurum'un Aşkale ilçesi ile Trabzon arasında bulunan akstaki mevcut yolu 32 kilometre kısaltacak tünelle yol 246 kilometreye düşecek ve böylelikle 50 dakikalık zaman tasarrufu sağlanacak. Tünelin bazı kısımlarındaki işlerin bitmesiyle gaz-su sorunlarının en aza ineceğini ve çalışmaların daha hızlı ilerleyeceğini de belirtti.

Tünellerin güvenli ve konforlu ulaşımın yanı sıra zaman, kar mücadelesi ve akaryakıttan büyük tasarruf sağlanacak.