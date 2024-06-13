Belediye Başkanı Mete Memiş, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer ile Gümüşhane ilçe ve belde belediye başkanlarının katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek yapılacak çalışmalar hususunda fikir alış verişinde bulunuldu.

Başkan Memiş Birlik Başkanı Seçildi

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri sonrası yapılan ilk meclis toplantısı olması dolayısıyla yeni yönetimin de belirlendiği toplantıda Belediye Başkan Mete Memiş birlik başkanı seçilirken Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer birinci başkan vekili, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz ise ikinci başkan vekilliğine seçildi.

Katip üyeliklere Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk ile Arpalı Belediye Başkanı Nahit Binbir’in seçildiği toplantıda Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, Bayburt İl Genel Meclisi Üyesi Ayhan Köprücü, Bayburt Belediyesi Meclis Üyesi Serkan Köse, Aydıntepe Belediye Meclis Üyesi Mehmet Zengin ve Gümüşhane İl Genel Meclisi Üyesi Tayfun Babur ise encümen üyeliklerine seçildi.

Toplantı geri kalan gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından sona erdi.