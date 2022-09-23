Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı binlerce öğrenciye kırtasiye yardımı yapacak.

Vakıf her yıl olduğu gibi bu yılda Burs ve yardımlara devam ediyor.Vakıf her yıl 550 öğrenciye burs sağlamasının yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelere ve öğrencilere yardım yapıyor.Bu yılda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere, Esenler Belediyesinden engelliler için temin edilen 20 adet tekerlekli sandalye ve 1500 adet 4+2 ayraçlı defter, Tuzla Belediyesinden 1000 adet kırtasiye seti ve Vakıf Meclis Üyeleri 300 öğrenci için çantalı kırtasiye setini Bayburt’a gönderdi.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı başkanı Av.İsrafil Kahraman yaptığı açıklamada:

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfından burs almak için yaklaşık 3000 öğrencinin baş vurduğunu, ancak 550 öğrenciye burs verebiliyoruz

Vakfımız 8 ay için 2400 Tl burs ödemesi yapıyoruz. Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfının gelir kaynaklarını arttırmaya çalışıyoruz.

Trabzon ve Bayburt’ta Hizmete girecek yurtlarımızla birlikte daha çok öğrenciye burs hizmeti sağlayabileceğiz.

Daha öğrencimize burs hizmeti sağlamak için ,Burs döneminde Hemşerilerimizden bu konuda bize destek sağlamalarını bekliyoruz dedi. Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı 1997 yılından günümüze yaklaşık 12.000 Öğrencimize burs vererek destek sağladık.Geçen Yıl 150 Öğrenciye Hafızlık bursu vererek destek olduk. Eğitim desteği büyüyerek devam edecek.Kahraman,Bayburt Vakfı olarak her daim hemşerilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz dedi.