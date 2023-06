Bayburt'ta hizmet veren 22 kamu kurumunda çalışan idari personellerin oluşturduğu takımlar arasında kıyasıya mücadelenin yaşandığı turnuvadaki performansıyla göz dolduran Bayburt Üniversitesi, finalde İl Sağlık Müdürlüğüyle karşılaştı. Merkez Sentetik Çim Sahada oynanan karşılaşmanın normal süresinde iki takım da yenişemedi ve 0-0 biten karşılaşmaya penaltı atışlarıyla devam edildi. Büyük heyecana sahne olan penaltı atışları sonunda 2-0 üstünlük kuran İl Sağlık Müdürlüğü şampiyon oldu.



Turnuvayı ikinci tamamlayan takımı ve antrenör ekibini tebrik eden Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, "Şampiyonların Üniversitesine yaraşır bir sonuçla bizlere heyecanı ve mutluluğu yaşatan tüm personelimize teşekkür ederim. Bakanlığımızın proje amacıyla örtüşen kurumsal hedeflerimiz, tüm öğrenci ve personelimizin katıldığı bir spor kültürü inşasına doğru emin adımlarla büyüyor. Burada elde ettiğimiz başarılı sonuç, kurum kültürü olarak önemsediğimiz katılımlı spor aktivitelerinin de önemli bir değerlendirme çıktısıdır. Her yerde sporu teşvik eden yönetsel yaklaşımımız, her kademeden ve her yaştan sporcunun başarısını hedeflerken; bugünün anlamını güçlendiriyor. Bu güçlenme sürecini katılım ve branş çeşitliliği olarak yaygınlaştırıp sporun yaşayan bir ilişki olarak yerleştiği kurum kültürümüzü, hareketli kampüs projemizle tamamlayacağız." dedi.