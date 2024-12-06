YÖKAK sürecinde beş yıl tam akredite olmuş üniversitelerin temsilcileri ile akreditasyon programına hazırlık yapan kurumların temsilcilerinin yer aldığı açılış oturumunda YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, üniversitelerde kalite güvence sistemlerinin geliştirilmesi ve bu alandaki politikaların iyileştirilmesi üzerine önemli bilgiler paylaştı. Kocabıçak, üniversitelerin kalite süreçlerini güçlendirmesi ve bu süreçlerde iş birliği içinde çalışmasının, Türkiye’deki yükseköğretimin uluslararası standartlarda rekabet edebilir hale gelmesine büyük katkı sağlayacağını belirtti.



Çalıştay boyunca, akredite üniversiteler tarafından kalite süreçlerinde edinilen tecrübeler detaylı bir şekilde paylaşıldı. Grup çalışmalarıyla katılımcılar, Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu kapsamındaki ölçütlere yönelik karşılıklı görüş ve önerileri değerlendirdi. Bu çalışmalar, üniversitelerin kalite yönetim sistemlerini iyileştirme süreçlerinde karşılıklı öğrenmeyi ve benchmarking (kıyaslama) fırsatlarını ortaya koydu.





Çalıştayın ardından Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, etkinlikle ilgili değerlendirmelerde bulundu:



“Üniversitelerde Kalite Güvence Sistemi: Deneyim Paylaşım Çalıştayı, üniversitemiz ve diğer kurumlar için son derece önemli kazanımları beraberinde getirdi. Kalite süreçlerinde deneyim paylaşımı ve grup çalışmaları, sistemimizi daha da ileri taşımamıza yardımcı olacak. Bayburt Üniversitesi olarak, kalite odaklı bir yaklaşımla tüm süreçlerimizi iyileştirmeye ve sürdürülebilir bir kalite yönetim sistemi oluşturmaya kararlıyız. Bu tür etkinlikler, kurumlar arasında güçlü bir sinerji oluşturarak hepimizin daha iyiye ulaşmasına katkı sağlayacaktır. Bu çalıştayın gerçekleşmesinde emeği geçen tüm katılımcılara teşekkür ederim.”



Çalıştay, üniversiteler arasında güçlü bir kalite güvence ağı oluşturma yolunda önemli bir adım olarak değerlendirildi. Bu tür iş birliklerinin önümüzdeki süreçlerde de devam etmesi bekleniyor.