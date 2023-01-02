Bayburt Üniversitesi yayın hayatına yeni başlayan Bayburt Üniversitesi Adalet Dergisi, Aralık 2022'deki ilk sayısında 2 araştırma makalesine ve 2 derleme makaleye yer verdi. Açlık grevleri, yerel yönetimler, özel güvenlik hizmetleri ve aile içi şiddet konularının hukuk çerçevesini tartışan ulusal nitelikte makalelerle gelecekteki yayıncılık hedeflerine dair bir jenerik sunan derginin editörlük görevini Dr. Öğr. Üyesi Rıfat Ramazan Berk, editör yardımcılığını Öğr. Gör. Yasin Altay yapıyor.



Demirözü Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yaşar Erdoğan'ın editörlüğünü üstlendiği Arı ve Arıcılık Teknolojileri Dergisi ise ilk sayısını 3 araştırma makalesi, 2 derleme makale ile yayımladı. Arıcılık alanında kimyasal çözümlemeler, polen çalışmaları, mesleki faaliyet sorunları ve ticari girişimler hakkında makalelerin yer aldığı sayıyla, Türkiye'de spesifik bilim alanlarına yönelik akademik dergilere bir yenisi daha eklenmiş oldu.





2022 yılı Aralık ayında yayınlanan bir başka akademik dergi ise 16. sayısıyla akademik yayıncılıkta 7. yılını tamamlayan Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi oldu. Editör Kurulunda Doç. Dr. Ahmet Özkan, Doç. Dr. Abdurrahman Okuyan ve Arş. Gör. Elif Oğuz'un yer aldığı ve uluslararası yazar çeşitliliğiyle kısa sürede saygın indekslerde taranmaya hak kazanan Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisinin 16. sayısında 9 araştırma makalesi, 2 çeviri makale ve 1 kitap değerlendirmesi olmak üzere 12 seçkin eser yer aldı. Türkçe'nin yanı sıra Arapça ve İngilizce dillerinde makaleler de kabul eden derginin yeni sayısı, kısa sürede yüzlerce okunma ve indirme metriğine ulaştı. Dini doktrinler, dini hareketler, toplum kuramları, öğrenme metotları ve çağdaş akımlar üzerine özgün eserlere yer veren sayı, ilahiyat camiasında saygın bir konuma erişen derginin kalitesini ortaya koydu.



Dergipark sisteminde faaliyet gösteren dergilerin 2022 Aralık sayıları, aşağıdaki linklerde erişime açık olacak.