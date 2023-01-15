Lig başından bu yana ekonomik sıkıntılar yaşayan ve ligin ilk yarısını 9 puanla tamamlayan Bayburt Özel İdarespor, ikinci yarıya Gençosman Stadyumu’nda İnegölspor karşılaşması ile başladı.

Saat 14.00’te başlayan karşılaşmanın ilk yarısını Bayburt Özel İdarespor 1-0 önde tamamladı. 44. dakikada temsilcimizi öne geçiren golü Cumhur Yılmaztürk attı. Ligin ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı. Son günlerde transfer edilen oyuncuların da yer aldığı karşılaşmanın ikinci yarısında gol olmayınca Bayburt Özel İdarespor karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak, puanını 12’ye yükseltti.

Temsilcimiz 20. hafta maçında 22 Ocak 2023 Pazar günü Erzincan deplasmanına konuk olacak. Öte yandan devre arasında TFF tarafından verilen 3 puan silme cezasına yönelik yapılan itiraz süreci devam ediyor.