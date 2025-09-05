Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalyaspor Dostları Derneği işbirliğiyle, Antalyaspor efsaneleri onuruna düzenlenen 10. Antalyaspor Dostları Derneği Ayak Tenisi Turnuvası sona erdi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalyaspor Dostları Derneği işbirliği ile düzenlenen 10. Antalyaspor Dostları Derneği Ayak Tenisi Turnuvası, “İnsanlar Yaşarken Anılmalıdır” mottosuyla bu yıl Antalyaspor efsanesi Metin Ünal adına gerçekleştirildi.

1966'da kurulan Antalyaspor'un ilk kadrosunda yer alan ve 17 yıl boyunca aralıksız forma giyen, sonrasında kırmızı beyazlı takımda teknik direktör olarak da hizmet veren Metin Ünal onuruna düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvası’nda 12 takım mücadele etti. Beach Park Tenis kortlarında oynanan karşılaşmalar büyük çekişmelere sahne oldu.

Turnuvanın final maçını Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Mustafa Ergün, Antalyaspor Dostları Derneği Başkanı Bülent Uğur, Antalyaspor’un efsanesi Metin Ünal’ın ailesi, sevenleri ve çok sayıda izleyici takip etti.

EFSANELER YAŞARKEN ONURLANDIRILIYOR

Final karşılaşması öncesinde kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, “Bu turnuva 10 yıl önce çok değerli bir fikirle ortaya çıktı. Efsaneler yaşarken hatırlanmalı ve onurlandırılmalıdır. Bugün, Antalyaspor’un efsane futbolcusu, kaptanı ve teknik direktörü Metin Ünal hocamızın anısına düzenlenen bu turnuvada bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak dün olduğu gibi bugün de, küçük büyük ayrımı yapmaksızın tüm sporların ve sporcuların yanındayız. Hak eden kazansın” dedi.

12 FARKLI TAKIM MÜCADELE ETTİ

18 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında 12 farklı takımın katılımıyla gerçekleşen Ayak Tenisi Turnuvası, heyecan dolu maçlara sahne oldu. 12 takım arasında finalde Rixos Bysan Coiffure ile Çetin Anka Spor karşı karşıya geldi. İlk seti alan Çetin Anka Spor, sıcak ve nemli havanın etkisiyle ikinci sette yorgunluk yaşayınca ikinci seti Rixos Bysan Coiffure kazandı. Kıran kırana geçen final setini ise Çetin Anka Spor kazanarak turnuvanın şampiyonu oldu. Şampiyon takıma kupalarını ve madalyalarını Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir verdi. Turnuva, kupa ve madalya töreninin sonrasında hatıra fotoğrafı ile son buldu.