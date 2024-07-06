Fuat Sezgin Konferans Salonundaki Açılış Oturumuyla başlayan konferans dizisinin açış ve selamlama konuşmaları, Türk Cumhuriyetleri Oftalmoloji Derneği Genel Sekreterleri Prof. Dr. Züleyha YALNIZ AKKAYA ile Prof. Dr. Kıvanç GÜNGÖR, Türk Cumhuriyetleri Oftalmoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Öner GELİŞKEN, Türk Cumhuriyetleri Oftalmoloji Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Sunay DUMAN, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ali Savaş BÜLBÜL ve Bayburt Milletvekilimiz Prof. Dr. Orhan ATEŞ tarafından yapıldı. Türk Cumhuriyetleri Oftalmoloji Derneği yönetim temsilcileri, konferans dizisinin gelenekselleşen yönüne vurgu yaptıkları konuşmalarında, Türk Dünyası akademisyenleri arasında kurulan bilimsel ağın önemine ve göz bilimine ilişkin çağdaş yaklaşımları konuşmak üzere bir arada bulunmaktan duydukları memnuniyete değinerek Milletvekilimiz Prof. Dr. Orhan ATEŞ’e ve Üniversitemizi temsilen Rektör Vekilimiz Prof. Dr. Ali Savaş BÜLBÜL’e teşekkürlerini bildirdiler.

Rektör Vekilimiz Prof. Dr. Ali Savaş BÜLBÜL, açış konuşmasında kurumsal akademi kapasitesinin ötesine geçen konferans dizisinin yeni ufuklar kazandırma yönünü hatırlatarak, “Bugün hem Türk Dünyası için önemli bir eğitim diplomasisi etkinliğine hem de henüz Üniversitemizde yer almayan bir akademi disiplinine dair saygın konuşmalara ev sahipliği yapmanın onurunu yaşıyoruz. Umarım bu önemli etkinlikte edindiğimiz birikim, Tıp Fakültesi hedefimize doğru emin adımlarla ilerlerken bize kılavuz olacaktır. Milletvekilimiz Prof. Dr. Orhan ATEŞ’e, bu önemli vizyona paydaş olmamızı sağladıkları için teşekkür eder; etkinliğimizin hayırlara vesile olmasını dilerim.” dedi.

Açış konuşması için kürsüyü teşrif eden Milletvekilimiz ATEŞ ise Bayburt’un sürdürülebilir kalkınması için sağlık hizmetlerinin ne denli önemli olduğunu bildirerek Oftalmoloji disiplininin önde gelen bilim insanlarını Bayburt’ta bir araya getirmenin tarihsel ve kültürel misyonunu, konuşmasının satırbaşları olarak öne çıkardı.

Açış konuşmalarının ardından, Yazgül Abdiyeva (Azerbaycan), Süleyman Kaynak ve Bekir Sıtkı Aslan’ın yönlendiriciliğinde başlayan Açılış Oturumunda; Azizbek Ashmambetov (Kırgızistan), Ayşe Burcu, Züleyha Yalnız-Akkaya, Umay Güvenç, Fatih Mehmet Mutlu, Nazım Zaynutidinov (Özbekistan), Süleyman Kaynak, Oya Dönmez, Bekir Sıtkı Aslan, Ilgaz Yalvaç, Nurten Ünlü, Betül Önal-Günay, Tural Galbinur (Azerbaycan), Levent Karabaş, Ecem Önder-Tokuç ve Gürsel Yılmaz tarafından Oftalmoloji disiplininin farklı yönlerini kapsayan sunumlar yapıldı.

Katılımcılar, etkinlik sonunda günün anısına ithafen toplu fotoğraf çekildiler.