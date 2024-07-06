Beton mikserin düz yolda önce duvara çarptığı, sonra yan yattığı kazada, ağır yaralanan 41 yaşındaki Şaban Karip isimli araç şoförü hayatını kaybetti.

Kazanın hemen ardından sağlık ekipleri tarafından Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılan Şaban Karip, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karip'in kaza anında çarpmanın etkisi sonucu aldığı darbelerle beyin kanaması geçirdiği ve yoğun bakım ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Değirmencik (Mam) köyü nüfusuna kayıtlı olan Şaban Karip evli ve üç çocuk babasıydı.



