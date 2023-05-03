Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği 19.Geleneksel Köylerarası Futbol Turnuvasının kuraları çekildi.

19 Köylerarası Futbol Turnuvasının,Turnuva Komisyonu belirlendi.Futbol Komisyonunun Başkanı Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkan yardımcısı Ünal Yaşaroğlu oldu.

Komisyon Muhasibi Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bağcılar Şube Başkanı Muharrem Aktürk,Komisyon Üyeleri,Dernek yönetim kurulu üyelerinden Fikret Bayındır,Mürsel Can,Tevhit Dinçer,Selami Kaya,Orhan Kocabey,Yunus Memiş’ten oluştu.

Kura çekilişinde Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş,bu yıl 19.sunu düzenlediğimiz Köylerarası Futbol Turnuvasının önemine vurgu yaptı. Bayburtlu hemşerilerimizin bir araya gelmelerine vesile oluyor.Tanışmak ve kaynaşmak için bu çok önemli bir fırsat.Gençlerimiz arasında oluşana dostlukların değeri bilinmelidir.Aynı Köyden gençlerin bile bu büyük metropelde bir araya gelemedikleri,Turnuva sayesinde her köy yaklaşık 3 ay bir araya gelerek turnuva sayesinde tanışıp kaynaştıklarını belirtti.Turnuvanın centilmenlik içerisinde geçmesini diledi.

Futbol Komisyonu Başkanı Ünal Yaşaroğlu da konuşmasında Turnuvaya katılan takımlara başarılar dileyerek takımların asıl gayesinin Hemşerilerimiz arasında birlik ve beraberlik oluşturmak olmalıdır dedi.Tük takımlarımız Bayburt’tur.Öncelikle bunun şuurunda olarak centilmence mücadele ederek sporun ruhuna uygun Bayburtluya yakışır bir turnuva olmasını temenni ediyorum dedi.

Turnuva çekilişi Bağcılar Belediyesi Sosyal tesislerinde yapıldı.Kura çekimine Bayburt Kültür ve yardım Derneği Futbol komisyonu,Turnuvaya katılan Takımların Dernek Başkanları ve Bağcılar Belediyesi Park Bahçeler Müdürü Nejdet Akbulut katıldı.

12 Köyün katılımıyla yapılacak olan Futbol turnuvasında Kuralar çekildi Fikstür oluştu.3 Guruptan oluşan turnuvanın ilk Maçları 7 Mayısta oynanacak.Açılışın ardından İlk Maçın hangi takımlar arasında oynanacağı açılışta çekilecek kurada belirlenecek.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği 19.Geleneksel Köylerarası Futbol Turnuvası 8 hafta sürecek.

7 Mayısta İstanbul Kağıthane Nurtepe spor tesislerinde saat 10.30 da açılışı yapılacak olan Futbol turnuvası 2 temmuz’da sona erecek.

7 Mayıs Pazar günü açılışın ardında ilk Maçlar aynı gün oynanacak.

Kura çekilişinde guruplar şu şekilde oluştu.

A Gurubu

1.Bayrampaşa

2.Yakupabdal

3.Kalecik

4.Ozansu

B Gurubu

1.Saraycık

2.Gökçedere

3.Işıkova

4.Güneşli

C Gurubu

1.Ağören Tekirdağ

2.Akşar

3.Çayıryolu

4.Taşçılar