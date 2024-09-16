Bayburt Kültür ve yardım Derneği Tuzla Şube Kongresi, İstanbul Tuzla Şube Kongresi Tuzla Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleşti.

Kongre Divan seçimi ve Şehitlerimize saygı duruşu, İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Divan Başkanlığına Hakan Eşref, Şeneroğlu Ali Kemal Birgül, Vedat Polat, Ayhan Okumuş, Divan üyeliklerine seçildiler.

Kongrede Tuzla Şubesi Kurucu Başkanı Levent Ayaz,Bayburt Müsiad İl Başkanı Emre Bayrak ,Bayburt Vakfı eskiBaşkanı Av.İsrafil Kahraman Marmara Bölgesi Bayburt Dernek Başkanı Ali Kemal Birgül selamlama konuşması yaptılar.

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl Kongreye katıldı.

Bingöl genel kurula hitaben selamlama konuşması yaptı. Bingöl Anne tarafının Bayburt Demirözü ilçesinden olduğunu belirterek kongerde üyelerine hemşerilerim diye hitap etti.Bingöl Bayburtlularla iç içe olduğunu belirtti ve katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Tek listeyle gidilen seçimde Hâlihazırda Şube Başkanlığı yapan Abdullah Bayramın listesi oy çokluğuyla seçildi.

Başkan seçilen Abdullah Bayram teşekkür konuşması yaptı. Bayram Kongreye katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Yeni Yönetim Şu isimlerden oluştu.

Başkan Abdullah Bayram

Şaban Ayaz

Muhammet Kaçkar

Sinan Bayram

Mustafa Akbaş

Erol Akkuş

Fatih Tetik

Erhan Tetik

Esat Karanfil

Fatih Fidan

Necla Aydın Aslan

Züver İspirli

Yusuf Ayaz

Asalet Gülırmak

Ömer Karakaş

Zkir Çınar

Tolgahan Tutal

Serkan Aydın

Alparslan Akkuş