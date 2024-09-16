Bayburt Kültür ve yardım Derneği Tuzla Şube Kongresi, İstanbul Tuzla Şube Kongresi Tuzla Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleşti.
Kongre Divan seçimi ve Şehitlerimize saygı duruşu, İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.
Divan Başkanlığına Hakan Eşref, Şeneroğlu Ali Kemal Birgül, Vedat Polat, Ayhan Okumuş, Divan üyeliklerine seçildiler.
Kongrede Tuzla Şubesi Kurucu Başkanı Levent Ayaz,Bayburt Müsiad İl Başkanı Emre Bayrak ,Bayburt Vakfı eskiBaşkanı Av.İsrafil Kahraman Marmara Bölgesi Bayburt Dernek Başkanı Ali Kemal Birgül selamlama konuşması yaptılar.
Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl Kongreye katıldı.
Bingöl genel kurula hitaben selamlama konuşması yaptı. Bingöl Anne tarafının Bayburt Demirözü ilçesinden olduğunu belirterek kongerde üyelerine hemşerilerim diye hitap etti.Bingöl Bayburtlularla iç içe olduğunu belirtti ve katılım sağlayan herkese teşekkür etti.
Tek listeyle gidilen seçimde Hâlihazırda Şube Başkanlığı yapan Abdullah Bayramın listesi oy çokluğuyla seçildi.
Başkan seçilen Abdullah Bayram teşekkür konuşması yaptı. Bayram Kongreye katılım sağlayan herkese teşekkür etti.
Yeni Yönetim Şu isimlerden oluştu.
Başkan Abdullah Bayram
Şaban Ayaz
Muhammet Kaçkar
Sinan Bayram
Mustafa Akbaş
Erol Akkuş
Fatih Tetik
Erhan Tetik
Esat Karanfil
Fatih Fidan
Necla Aydın Aslan
Züver İspirli
Yusuf Ayaz
Asalet Gülırmak
Ömer Karakaş
Zkir Çınar
Tolgahan Tutal
Serkan Aydın
Alparslan Akkuş