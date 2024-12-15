Bayburt Kültür ve yardım Derneği 39.Genel Kurulu Divan Başkanı seçimiyle başladı. Divan Başkanlığına Bayburt Kültür ve yardım Derneği eski Başkanı Abdurrahman Polattimur,Divan Üyeliklerine Bayram Ağdağ, Ünal Yaşaroğlu, Aslıhan Çoban seçildi.

Kongre saygı duruşu İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Kongreye Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Sarıaslan, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, CHP Bağcılar İlçe Başkanı Caner Salma, MHP İstanbul İl Başkan yardımcısı Muharrem Atsız.Bayburt Vakfı Başkanı Yetgin Çavdar,BAYSİAD Başkanı Yaşar Yerlikaya,Köy Dernek Başkanları ve Hemşerilerimiz katıldı.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş Genel kurula yaptığı açılış konuşmasında Hemşerilerimizin Birlik ve beraberliğine vurgu yaptı.Durmuş Son döneminde yapılan faaliyetleri anlattı.

Bağcılar AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz,Bağcılar CHP İlçe Başkanı Caner Salma,MHP İstanbul İl Başkan yardımcısı Muharrem Atsız,Bayburt Vakfı Başkanı Yetgin Çavdar,Marmara Bölgesi Bayburtlular Dernek Başkanı Ali Kemal Birgül,Baysiad Başkanı Yaşar Yerlikaya selamlama konuşması yaptı.

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş Selamlama Konuşmasında Bayburt’ta Yoğun Kar yağışı olduğunu ifade ederek Türkiye’nin ilk Hemşeri Derneği Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin 39.Kongresine katıldığım ve siz değerli Hemşerilerimizle birlikte olmaktan Memnun olduğunu belirtti.

Bayburtlu Hemşerilerimizn birlik ve Beraberliği daim olsun dedi.

Konuşmaların ardından Açık oylamayla seçime geçildi.

Yapılan Seçimde Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanlığına Hicabi Durmuş yeniden Genel Başkan Seçildi.

Yeni Yönetim şu isimlerden oluştu.

BAŞKAN HİCABİ DURMUŞ

1.BÜNYAMİN DEMİR

2.ÇAĞATAY BİLEN

3.EMRAH TEKEL

4.ENES YILMAZ

5.ERCAN DURSUN

6.ERDİNÇ AKAGÜNDÜZ

7.FİKRET BAYINDIR

8.GÜRSOY ATLI

9.HAKAN POLATTİMUR

10.HALİL İBRAHİM EMİRALİ

11.HAYRETTİN GÜLÜMSER

12.HİLMİ KAYA

13.KERAMETTİN ÖZTÜRK

14.KÜRŞAT ARI

15.MUAMMER DURSUNKAYA

16.MURAT YERLİ

17.ÖMER DÜNDAR

18.ÖMER POLAT

19.ÖMER TÜRK

20.RAGIP KESKİN

21.RAHMAN ASLANTAŞ

22.RAMAZAN KUMRU

23.RECEPAKKOÇ

24.SELİM KALEKAHYASI

25.SERKAN SAĞDIÇ

26.ŞABAN TAŞÇIOĞLU

27.TEVHİT DİNÇER

28.TOLGA POLAT

29.TURGUT OKUMUŞ

30.ÜNAL YAŞAOĞLU

31.VEDAT POLAT

32.YAŞAR DİNÇER

33.YAVUZ BAYKARA

34.YUNUS MEMİŞ

35.ZAHİT KAYMAK