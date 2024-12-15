Bayburt Kültür ve yardım Derneği 39.Genel Kurulu Divan Başkanı seçimiyle başladı. Divan Başkanlığına Bayburt Kültür ve yardım Derneği eski Başkanı Abdurrahman Polattimur,Divan Üyeliklerine Bayram Ağdağ, Ünal Yaşaroğlu, Aslıhan Çoban seçildi.
Kongre saygı duruşu İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Kongreye Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Sarıaslan, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, CHP Bağcılar İlçe Başkanı Caner Salma, MHP İstanbul İl Başkan yardımcısı Muharrem Atsız.Bayburt Vakfı Başkanı Yetgin Çavdar,BAYSİAD Başkanı Yaşar Yerlikaya,Köy Dernek Başkanları ve Hemşerilerimiz katıldı.
Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş Genel kurula yaptığı açılış konuşmasında Hemşerilerimizin Birlik ve beraberliğine vurgu yaptı.Durmuş Son döneminde yapılan faaliyetleri anlattı.
Bağcılar AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz,Bağcılar CHP İlçe Başkanı Caner Salma,MHP İstanbul İl Başkan yardımcısı Muharrem Atsız,Bayburt Vakfı Başkanı Yetgin Çavdar,Marmara Bölgesi Bayburtlular Dernek Başkanı Ali Kemal Birgül,Baysiad Başkanı Yaşar Yerlikaya selamlama konuşması yaptı.
Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş Selamlama Konuşmasında Bayburt’ta Yoğun Kar yağışı olduğunu ifade ederek Türkiye’nin ilk Hemşeri Derneği Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin 39.Kongresine katıldığım ve siz değerli Hemşerilerimizle birlikte olmaktan Memnun olduğunu belirtti.
Bayburtlu Hemşerilerimizn birlik ve Beraberliği daim olsun dedi.
Konuşmaların ardından Açık oylamayla seçime geçildi.
Yapılan Seçimde Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanlığına Hicabi Durmuş yeniden Genel Başkan Seçildi.
Yeni Yönetim şu isimlerden oluştu.
BAŞKAN HİCABİ DURMUŞ
1.BÜNYAMİN DEMİR
2.ÇAĞATAY BİLEN
3.EMRAH TEKEL
4.ENES YILMAZ
5.ERCAN DURSUN
6.ERDİNÇ AKAGÜNDÜZ
7.FİKRET BAYINDIR
8.GÜRSOY ATLI
9.HAKAN POLATTİMUR
10.HALİL İBRAHİM EMİRALİ
11.HAYRETTİN GÜLÜMSER
12.HİLMİ KAYA
13.KERAMETTİN ÖZTÜRK
14.KÜRŞAT ARI
15.MUAMMER DURSUNKAYA
16.MURAT YERLİ
17.ÖMER DÜNDAR
18.ÖMER POLAT
19.ÖMER TÜRK
20.RAGIP KESKİN
21.RAHMAN ASLANTAŞ
22.RAMAZAN KUMRU
23.RECEPAKKOÇ
24.SELİM KALEKAHYASI
25.SERKAN SAĞDIÇ
26.ŞABAN TAŞÇIOĞLU
27.TEVHİT DİNÇER
28.TOLGA POLAT
29.TURGUT OKUMUŞ
30.ÜNAL YAŞAOĞLU
31.VEDAT POLAT
32.YAŞAR DİNÇER
33.YAVUZ BAYKARA
34.YUNUS MEMİŞ
35.ZAHİT KAYMAK