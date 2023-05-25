Kalecik-     4   Ozansu-  4

Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği Geleneksel Futbol Turnuvasında İstanbul Kağıthane Nurtepe stadında 3.haftanın birinci  maçında , Saat 17.00'de Kalecikspor,Ozansusporla  karşılaştı.

Bayburt Köylerarasi futbol turnuvası Saraycik Güneşli Bayburt Köylerarasi futbol turnuvası Saraycik Güneşli

Kalecik ilk On biri:

Emre Memiş

Ahmet Musullu

Emre Adıyaman

Turan Aka

Mustafa Bayburtlu

Arif Musullu

Eyüp Can Gülsever

İsmail Muşlu

Coşkun San

Enis Efe

Enis Musullu

Goller:10,20,27 Enis Musullu,Barış aydin kendi kasine.

Takım Yöneticisi: Dursun Sağlam

Teknik Direktör: Emre Aka,Mustafa Doğan

Ozansu İlk Onbiri:

Feyzullah Demir

Ahmet Demirci

Recep Akagünduz

Tunahan Köse

Recep Aydın

Murat Demir

Kadir Gözüaçık

Mürsel Balkan

Fikret Atlı

Birol Akay

Goller:3. Mürsel Balkan,20 Emre Adıyaman,36 Murat Demir,85Enis Efe

Takım Yöneticisi: Erdinç Akagündüz

Teknik Direktör: Ersin Gozüaçık