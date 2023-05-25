Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği Geleneksel Futbol Turnuvasında İstanbul Kağıthane Nurtepe stadında 3.haftanın birinci maçında , Saat 17.00'de Kalecikspor,Ozansusporla karşılaştı.
Kalecik ilk On biri:
Emre Memiş
Ahmet Musullu
Emre Adıyaman
Turan Aka
Mustafa Bayburtlu
Arif Musullu
Eyüp Can Gülsever
İsmail Muşlu
Coşkun San
Enis Efe
Enis Musullu
Goller:10,20,27 Enis Musullu,Barış aydin kendi kasine.
Takım Yöneticisi: Dursun Sağlam
Teknik Direktör: Emre Aka,Mustafa Doğan
Ozansu İlk Onbiri:
Feyzullah Demir
Ahmet Demirci
Recep Akagünduz
Tunahan Köse
Recep Aydın
Murat Demir
Kadir Gözüaçık
Mürsel Balkan
Fikret Atlı
Birol Akay
Goller:3. Mürsel Balkan,20 Emre Adıyaman,36 Murat Demir,85Enis Efe
Takım Yöneticisi: Erdinç Akagündüz
Teknik Direktör: Ersin Gozüaçık