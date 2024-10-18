TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Bayburt Özel İdarespor, 7. hafta mücadelesinde karşılaşacağı Ayvalıkgücüspor maçının hazırlığını sürdürdü. Bayburt İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, beraberinde Bayburt İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Tecim'le birlikte antrenmanını izleyerek, takıma tatlı ikramında bulundu.

Bayburt İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, Bayburt Özel İdarespor'u sportif açıdan başarılı bulmakla birlikte ilin tanıtım yüzü olduğunu söyledi.

Müdür Erkol, "Bizler her zaman sizlerin yanında başarılarınızı alkışlamak için var gücümüzle desteğimizi sürdürüyor, bu hafta sonu oynayacağınız Ayvalıkgücü Belediyespor müsabakasından puanlarla dönmenizi bekliyor, başarılar diliyoruz" dedi.

Öte yandan Bayburt Özel İdarespor, 19.10.2024 Cumartesi günü saat 14.30'da oynayacağı Ayvalıkgücüspor maçı için Balıkesir'e gidecek.