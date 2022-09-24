Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 73 alanda açmış olduğu 3872 kurs programına katılmak isteyen vatandaşlar, Halk Eğitimi Merkezi tarafından Saray Bahçesinde kurulan stantta kayıtlarını yaptırabiliyorlar.

Halk Eğitimi Merkezi standını ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, ücretsiz açılan kurs programları hakkında bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlarla sohbet ederek kurs programlarına kayıt yaptıran vatandaşlara hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Ayrıca tüm Bayburt halkını ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda açılan kurslardan yararlanmaları için il ve ilçelerdeki Halk Eğitimi Merkezlerine davet etti.

Halk Eğitimi Merkezinde eğitim ve yaş seviyesine bakılmaksızın tüm vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda faklı alanlarda mesleki ve sosyal kurslar açılmaktadır. Vatandaşlarımız okuma yazma, sağlık, spor, yabancı diller, ahşap teknolojisi, bilişim teknolojileri, çocuk gelişimi ve eğitimi, el sanatları, geleneksel ve zekâ oyunları, giyim üretim, kişisel gelişim ve eğitim, müzik ve görsel sanatlar, kuyumculuk, ulaştırma vb. alanlarda açılan kurslara ücretsiz olarak katılabilmektedir. Kurslara başvuru yapacak vatandaşlarımız Halk Eğitimi Merkezine veya bulundukları mahalledeki okullara müracaatta bulunabilirler. Kurslar, yetişkinlere hizmet sunduğu gibi okul dönemindeki öğrencilere de dersler dışında hizmet vermektedir.

Halk Eğitim Merkezi 2021-2022 yılında ilimizde bulunan tüm mahallelerde, köylerde, okullarda, kamu kurum ve kuruluşlarında farklı alanlara yönelik 448 kurs açarak 9416 kursiyere eğitim vermiştir.

Ayrıca eğitimini yarıda bırakmış olanlara Halk Eğitim Merkezinde ortaokul ve lise düzeyinde açık öğretim eğitimi verilerek vatandaşlarımızın mezun olmaları için imkân sağlanmaktadır.