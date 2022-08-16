Bayburt’ta ayakta kalan en eski evin 1850'li yıllara ait."Bayburt evlerini en büyük özelliği yapılarda kullanılan Bayburt taşı.

Bayburt Evleri Anadolu Türk ev mimarisinin en güzel örneklerindendir.

Şingah, Uzungazi, Zahit, Kadızade ve Galer mahallelerimizde günümüze ulaşan Bayburt evleri var.

Bayburt evlerinde iç mekanda en önemli unsur haremlik ya da tandır evi denilen kısımdır ki bu kısım kırlangıç tavan örtüyle yöre halkının tabiriyle kırman tavan örtüsüyle örtülmüştür.

Bayburt evi, haremlik ya da tandır evi denilen bu bölümün etrafında şekillenir. Haremlik ya da tandır evi dediğimiz bölüm bizim kültürümüzün ev mimarisine yansıması. Bayburt evleri Anadolu'da kendisine has özellikleri nedeniyle kültür mirasıdır.

Bayburt Evleri son yıllarda Bayburt'ta mimari dokusu, modern yaşamla apartmanların çoğalmaya başlamasıyla birlikte yok olmaya başladı.