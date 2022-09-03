Bayburt Kültür ve yardım Derneği 9 Kasımda,İstanbul Taksimde bulun an Atatürk Kültür Merkezinde,Türk Edebiyatının, Türk ve Bayburt tarihinin en önemli şahsiyeti Dede Korkut’u Dünyaya tanıtacak bir organizasyonu AKM binasında Uluslar arası katılımcılarla yapacak.

Sempozyum öncesi Bayburt’ta ve İstanbul’da İl Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliğiyle Dede Korkut Hikaye ve Şiir yarışması yapılacak.

Sempozyuma Dede Korkut alanında Uzman Uluslar arası Tarihçiler katılacak. Sempozyumda Bayburt Üniversitesi programda paydaş olacak.

Sempozyum öncesi Türkiye’nin ilk sivil toplum kuruluşu olan Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin tanıtımı ve gösterisi olacak.

Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin Bayburt’un tanıtımı ve Kültürüne yapacağı katkı Uluslar arası nitelikte olması ve yapılacak yarışmayla İstanbul ve Bayburt’ta yarışmaya katılacak binlerce öğrencinin belleğinde yer edecek.

Programın ön çalışmasında belirlenen komisyon çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor.

Komisyon Üniversitelerimizden seçilen konunun uzmanlarından tarafından oluşturuldu.

Program Düzeni içinde Bayburt Kültür ve yardım Derneği yönetiminden çalışma komisyonu kuruldu.