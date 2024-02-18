Genel Kurul Şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı.

Çiftetaş Köyü olağan genel kurulu Divan başkanı ve divan katip üyeleri seçilmesinin ardından konuşmalara geçildi.

Derneğin genel durumu hakkında bilgi veren Başkan İlyas Çavuşoğlu genel kurulda tekrar aday oldu.

Genel kurulda seçime tek listeyle gidildi. Genel kurulda Hali hazırda Başkan olan İlyas Çavuşoğlu tekrar Başkan seçildi.

Başkan Çavuşoğlu konuşmasında Derneğimizde kuruluşundan bu güne dek hizmet eden Başkanlarımıza ve yönetim kurullarımıza teşekkür ediyorum dedi. Çavuşoğlu Üyelere hitaben Derneğimize daha çok sahip çıkılması ve gençlerimizi Derneğimize getirerek Kültürümüzü yaşamaları ve büyüklerimizi tanımaları konusunda daha duyarlı olmalarını istiyorum dedi.

Üyelerimizin dilek ve temennilerini dinledim bu konuda yönetim olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz dedi.

Yeni Yönetim Şu İsimlerden oluştu.

Başkan İlyas Çavuşoğlu

Altan Şahin

Sefa Aydın

Lokman Ayhan

Emre Aygün

Aydın Koç

Yakup Ayhan