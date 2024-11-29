25 ekip 150 personel ile sahada olan Bayburt Belediyesi şehirde cadde cadde, sokak sokak kar temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Karla mücadeleye 24 saat esaslı gece gündüz devam eden ekipler bir yandan kaldırımlar ve mahallerden şehir merkezine inen merdivenlerde kar küreme çalışması yaparken bir yandan da ana arterler, mahalleler ve ara sokaklarda da kar temizliğini aksatmıyor.

Faaliyetlerini kar küreme ve kar temizliğiyle sınırlı tutmayan ekipler aynı zamanda buzlanma tehlikesine karşı tuzlama çalışması da gerçekleştiriyor. Ayrıca itfaiye ekipleri ve zabıta ekipleri de çatılarda biriken karlar ile oluşan buz sarkıtlarını temizliyor.

Çalışmaları en başından bu tarafa yerinde takip eden Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş şehirde son yılların en yoğun kar yağışının gerçekleştiğini belirterek “Ekiplerimiz 24 saat boyunca durmadan dinlenmeden çalışmalarını sürdürüyor. Şehrimizin her bölgesinde ekibimiz var. Caddelerimiz, sokaklarımız, mahallelerimiz, kaldırımlarımız temizleniyor. Bu hususta yoğun ve titiz bir çalışmamız var. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar.” İfadelerini kullandı.