Okulun Çevre Kulübü öğrencileri, danışman öğretmen Olcay Andaç rehberliğinde hazırladıkları "Atık Yağ Değil, Enerji Kaynağı!" başlıklı AR-GE projesiyle, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Başarılı Örnekler Sergisi yarışmasında önemli bir derece elde etti.

Türkiye Üçüncülüğü Başarısı

Bayburtlu öğrenciler, bu projeyle AR-GE Tematik Alanı kategorisinde Türkiye 3.'sü oldu. Ödül, İstanbul’daki Çamlıca Camii Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende takdim edildi. Okul heyeti, ödülü Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in elinden alarak onur yaşadı.

Ödül törenine ayrıca Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, Şube Müdürü Cuma Temel ve okul heyeti katılım gösterdi.

Müdür Kahraman'dan Tebrik

Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, elde edilen başarıdan dolayı gurur duyduklarını belirterek, "Bu anlamlı projeye emek veren öğrencilerimize ve kıymetli öğretmenimize teşekkür ediyor; çevre bilinciyle geleceğe yön veren gençlerimizle gurur duyuyoruz" dedi.