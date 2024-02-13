Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (AYÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Peyami Battal, Bayburt Üniversitesi Öğrenci Konseyinin "Çay Bizden, Sohbet Sizden" çağrısıyla hayata geçirdiği Tecrübe Sohbetleri söyleşi programına konuk oldu.





Bayburt Üniversitesi Kültür Merkezindeki Genç Ofis'te gerçekleşen söyleşi, alışılageldiği üzere Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen'in yönderliğinde başladı. AYÜ Rektör Vekili Battal'ı takdim ederek söyleşinin önemi üzerine konuşma yapan Rektör Türkmen, iki dönem Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü görevinden sonra Türk Dünyasının tarihsel bağları açısından kritik role sahip olan yeni bir misyonla taçlanmış bir kariyer tecrübesinden feyz almak üzere bir araya geldiklerini söyledi. Söyleşiye icabetleri için AYÜ Rektör Vekili Battal'a teşekkkür eden Rektör Türkmen, söyleşiyi başlatmak üzere sözü devretti.





Söyleşinin ilk kısmında kişisel akademi kariyeri, idarî görev tecrübesi ve AYÜ'nün kurumsal tarihçesi hakkında bir özgeçmiş anlatımı ile başlayan Rektör Vekili Battal, AYÜ'nün Türk Dünyasındaki önemli misyonuna ve dünyada bu tarz ülke ortaklıklarına pek rastlanmadığına dikkat çekti. Rektör Vekili Battal, söyleşinin soru-cevap ile tamamlanan ikinci kısmında, AYÜ'deki lisans ve lisansüstü eğitim olanakları, akademik kariyer planlamaları, ikili değişim programları, kültürel yaşam, proje ortaklıkları gibi genel hususların yanı sıra bireysel kariyerinin dönüm noktalarına ilişkin müşahede ve tespitlerine ilişkin sorulara içtenlikle yanıt verdi. Katılımcıları Kazakistan'a davet eden Rektör Vekili Battal, daha güçlü bağlar için imzalanan protokol çerçevesinde akademik ve kültürel etkileşimi artıracaklarını ifade etti.



Tecrübe Sohbetleri, Rektör Türkmen ile Rektör Vekili Battal'ın karşılıklı temenni konuşmaları ile sona erdi.