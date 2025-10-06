Batman’ın Sason ilçesinde 3. Sason Bal, Ceviz ve Çilek Festivali, 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda büyük bir coşkuyla düzenlendi. Vali Ekrem Canalp, Mereto Dağı’nda turizm hamlesi ve Türkiye’de bir ilk olan Altın ve Gümüş Sanayi Sitesi müjdesi verdi. AK Parti Milletvekili Nasıroğlu, “Bu tablo, terörsüz Türkiye’nin yansımasıdır” dedi.BATMAN (İGFA) - Batman’ın Sason ilçesinde, 3. Sason Bal, Ceviz ve Çilek Festivali, 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda renkli etkinliklerle başladı. Festivale, Vali Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp, Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi, Kaymakam Furkan Başar, Belediye Başkanı İrfan Demir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Batman Valiliği, Sason Kaymakamlığı, Sason Belediyesi, İl Özel İdaresi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen festival, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açıldı. Sason’un ünlü balı açık artırmayla satıldı, yarışmalarda dereceye girenlere ödüller dağıtıldı.

“FESTİVALLER ŞEHRİ BATMAN”

Batman Valisi Ekrem Canalp, festivalin açılışında, “‘Festivaller Şehri Batman’ vizyonumuz büyüyor. Geçen yıl merkezdeki festivallere 1,5 milyon kişi katıldı. İlçelerimizde binlerce vatandaş bir araya geliyor,” dedi. Festivallerin yerel ürünlerin tanıtımı ve bölge ekonomisine katkısını vurgulayan Canalp, etkinliklerin yatırım müjdeleri için platform olduğunu belirtti.

MERETO DAĞI’NDA TURİZM ATAĞI

Vali Canalp, Sason’un simgesi Mereto Dağı’nda tamamlanan yol projesini ve Meryem Ana Kilisesi’nin iki hafta içinde açılacak restorasyonunu duyurdu. Komp Manastırı için onay alındığını, Mereto’ya kayak tesisi planlandığını ifade ederek, “Sason, doğal ve kültürel mirasıyla turizmde cazibe merkezi olacak” dedi. Vali Canalp, Sason’un geçmişte büyük acılar yaşadığını anımsatarak, “Bu dağların yiğit insanları en çok bedel ödeyenlerdir. Terörün sona ermesiyle refahtan en çok Sasonlular faydalanmalı” diyerek devletin bölgeye desteğini vurguladı.

ALTIN VE GÜMÜŞ SANAYİ SİTESİ MÜJDESİ

Bu arada Türkiye’de bir ilk olacak Altın ve Gümüş Sanayi Sitesi’nin Batman’da kurulacağını müjdeleyen Vali Canalp, bu yatırımda en fazla girişimci Sason’dan çıkacağını söyledi.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da, “Batman’ın ilçelerinde şenlik havası var. Bu, terörsüz Türkiye’nin yansımasıdır. Barışa sahip çıktıkça memleketimiz güzelleşecek” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filistin meselesindeki duruşunu öven Nasıroğlu, “Türkiye, bölgesinde barışın teminatıdır,” diyerek iş insanlarını Sason’a yatırım yapmaya çağırdı.

Sason Kaymakamı Furkan Başar, festivalin yerel ürünlerin tanıtımı için önemli olduğunu belirtirken, Belediye Başkanı İrfan Demir, festivalin birliğin bir göstergesi olduğunu ifade etti. Vali Canalp ve protokol, yöresel ürün stantlarını gezerek çiftçilerle sohbet etti; vatandaşlar Sason balı, cevizi ve çileğini tattı.