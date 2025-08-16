Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Gazi Park, Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı, 30 Ağustos Zafer Parkı ile 2. Yüzyıl Parkı Batıkent Rekreasyon Alanı Başkentliler tarafından yoğun ilgi görüyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), “Yeşilin Başkenti” sloganıyla kente kazandırdığı yeni park ve rekreasyon alanlarıyla vatandaşlardan tam not alıyor.

Hizmete açılan Gazi Park, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Doğal Yaşam Parkı, 2. Yüzyıl Parkı Batıkent Rekreasyon Alanı ve 30 Ağustos Zafer Parkı kısa sürede Başkentlilerin uğrak noktası oldu.

AOÇ YENİDEN YEMYEŞİL

Kentte uzun süredir kullanılmayan alanları değerlendiren ABB, Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki yıllardır boş duran bölgeyi modern bir etkinlik ve rekreasyon alanına çevirdi.

Açık hava sineması, maç yayınları ve konserlere ev sahipliği yapan Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı, her yaştan Ankaralıya hitap ediyor.

GAZİ PARK’TA DOĞA VE EĞLENCE BİR ARADA

Yaklaşık 62 bin metrekarelik alanda kurulan Gazi Park’ta, nilüfer göleti, çocuk oyun grupları, kum havuzu ve spor sahaları yer alıyor.

Parkta ayrıca aileler çocuklarıyla birlikte tavuk, horoz, tavşan, cüce keçi, tavus kuşu ve midillilere ayrılmış özel alanlarda hayvanları daha yakından tanıyor. Gazi Park’a ziyarete gelen vatandaşlar doğayla iç içe zaman geçirirken BelPa Restaurant Kafe’de uygun fiyatlı ve hijyenik hizmetten faydalanabiliyor.