Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, okullarında eğitim gören özel gereksinimli öğrencilerle bir araya gelerek keyifli bir gün geçirdi. Başkan Yıldız, “İhtiyaç duydukları her an çocuklarımızın yanında olacağız” dedi.İZMİR (İGFA) - 2024-2025 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okul ziyaretlerini sürdüren Başkan Yıldız, son olarak Aydınlıkevler Samet Çakır Ortaokulu’nda kaynaştırma öğrencilerini ziyaret etti. Oluşan sıcak ve samimi ortamda öğrencilerin hayallerini tek tek dinleyen Başkan Yıldız, söylenen şarkılara keyifle eşlik etti.

Başkan Yıldız, iki ayrı sınıfta eğitim gören çocuklarla bol bol sohbet ederken, öğretmenleriyle de görüşerek sınıftaki fiziki imkanların daha iyi olabilmesi için destek olacağını söyledi. Başkan Yıldız sınıflarda ihtiyaç duyulan iki adet klimayı da temin ederek ertesi gün sınıflara taktırdı

“SEVGİSİ VE ENERJİSİ BİZLERE İLHAM VERİYOR”

Her çocuğun çok değerli olduğuna vurgu yapan Başkan Yıldız, “Özel çocuklarımızla bir arada olmaktan büyük mutluluk duydum. Her birinin ne kadar değerli olduğunun farkındayım. Onların gülen yüzü, enerjisi ve sevgisi bizlere umut ve ilham veriyor. Otizm, farklılıklarımızı kucaklamamız ve her bireyin benzersiz yeteneklerini keşfetmemiz için bir fırsat. Özel bireylerin içinde saklı olan potansiyeli görmek ve desteklemek, en önemli görevlerimizden başında geliyor. Öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum. Yalnızca eğitimde değil hayatın her alanında yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.