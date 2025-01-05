Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kent Konseyi Engelli Meclisi'nin yeni dönem çalışmalarının başlaması dolayısıyla videolu mesaj gönderdi.ANKARA (İGFA) - Ankara Kent Konseyi Engelli Meclisi'nin açılış toplantısına, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş videolu bir mesaj göndererek tüm engelli bireylerin her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

Başkan Yavaş, mesajında; şehri güçlü kılan yalnızca yolları, binaları ya da parkları olmadığını belirterek, "Asıl güç o şehrin her bir bireyinin eşit koşullarda ve onurlu bir yaşam sürebilmesidir. Engelleri kaldırmak için bir araya gelen yürekler güçlü bir toplumun temellerini atan en büyük güvencedir" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak ‘önce insan’ diyen bir anlayışla hareket ettiklerini belirten Başkan Yavaş, "Tüm hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve eşit bir şekilde sosyal ve ekonomik hayata katılmalarını sağlamak bizim en temel önceliğimizdir” dedi. Yavaş, engelli bireylerin toplumsal yaşamın her alanına eşit şekilde katılmalarını sağlamak adına yürütülen çalışmalara büyük önem verdiklerini söyledi.

Yavaş, mesajında "Engelleri kaldırmak sadece bir görev değil, hepimizin aynı zamanda insanlık borcudur. Daha eşit, daha güçlü ve daha yaşanabilir bir Ankara için umudumuz ve kararlılığımız tamdır" vurgusu yaptı.