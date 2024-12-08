Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ‘İklim Krizi ve Su’ başlığıyla gerçekleşen Forum Muratpaşa’dadünyanın ortak sorunu karşısında hayata geçirilen planlı uygulamaları işaret ederek “Bir ülkenin merkezi bir sistemi olmadan bir planlaması, bir orta vade kavramı olmadan olur mu bu işler? Yani bu ülkenin bir ortak aklı, bir ortak çıkarı, bir merkezi planlaması olmayacak mı?” diye konuştu.ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin demokratik ve kalkınmış bir Türkiye hedefiyle başlattığı Forum Muratpaşa’nın aralık ayı gündeminde “İklim Krizi ve Su” yer aldı. Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde düzenlenen forumda Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, TEMA Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hikmet Öztürk ve Türkiye Bilimler Akademisi Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar konuşmacı olarak yer aldı. Forumun moderatörlüğünü ise gazeteci Meliha Okur yaptı.

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Başkan Uysal, forumun kapanış konuşmasında dünyanın önemli sorun alanı ‘iklim krizi ve su’ başlığında ulaşımdan tarıma planlı uygulamaları işaret etti. Başkan Uysal, şöyle konuştu:

“Bilimi kullanmadan olur mu bu işler? Yani bir ülkenin merkezi bir sistemi olmadan bir planlaması, bir orta vade kavramı olmadan olur mu bu işler? Yani bu ülkenin bir ortak aklı, bir ortak çıkarı, bir merkezi planlaması olmayacak mı? Ülkeyi yönetmekten ne anlıyoruz? Merkezi hükümetlerin taşra şehirlerine inşaat yoğunluğu vermesini mi anlıyoruz? Ülkeyi yönetmek nedir? Bunları yapmıyorsanız neyi yönetiyorsunuz? Bunların ivedilikle yapılması gerekiyor.”