Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, İstanbul’da düzenlenen Marmara Urban Forum (MARUF’25) etkinliğine katılarak, “Yaşlanan Şehirler Çağına Hoş Geldiniz” başlıklı oturumda konuşmacı olarak yer aldı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından bu yıl “Tüm Mümkünlerin Kıyısında” temasıyla dördüncüsü düzenlenen forum, 50 ülkeden 500’ün üzerinde konuşmacı ve 5 bini aşkın katılımcıyı Haliç Kongre Merkezi’nde bir araya getirdi.

3 gün boyunca kent rotaları, atölyeler, sergiler, çarşılar ve oturumlarla devam eden MARUF’25, yerli ve yabancı kent paydaşlarının bir araya gelerek deneyimlerini paylaştığı önemli bir platform oldu.

Başkan Ünlüce, “Yaşlanan Şehirler Çağına Hoş Geldiniz” başlıklı oturumda konuşmacı olarak yer aldı. Oturumun moderatörlüğünü İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Murat Şentürk üstlenirken; İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay ve London School of Hygiene and Tropical Medicine’dan Prof. Dr. Shereen Hussein de oturumun diğer konuşmacıları arasında yer aldı.

Etkinlikte, yaşlanan nüfusun artan ihtiyaçları karşısında kentlerin nasıl daha yaşlı dostu hale getirilebileceği, sosyal politikalar, halk sağlığı, bakım hizmetleri ve mekânsal düzenlemeler gibi birçok başlık tartışıldı. Ulusal ve uluslararası iyi uygulamaların paylaşıldığı oturumda, kapsayıcı ve erişilebilir şehirlerin nasıl inşa edilebileceğine dair ilham verici deneyimler aktarıldı.

Başkan Ayşe Ünlüce, oturumda yaptığı konuşmada Eskişehir’de kıdemli vatandaşlara yönelik yürütülen projeler hakkında bilgi verdi. “Şehrimizde kıdemli vatandaşlar için yaptıklarımızı ve gelecek vizyonumuzu konuştuk. Biliyoruz ki sosyal alandaki küresel sorunların çözümü, yerelden yükselen ortak akıl ve dayanışma ile mümkün. Eskişehir’de kıdemli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak hizmetler üretmeye ve kentimizi herkes için daha yaşanabilir kılmak için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Başkan Ünlüce, TÜİK verilerine göre Eskişehir’de 65 yaş üstü nüfusun Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirterek, “Genç ve dinamik bir şehir olmamıza rağmen, emeklilik sonrası Eskişehir’e yerleşen büyük bir kesim var. Bu durum kuşaklar arası farklılıkları daha görünür kılıyor. Gençler kadar yaş almış bireylerin de ihtiyaçlarını gözeten projeler üretmeliyiz” dedi.

Bu kapsamda hayata geçirilen projeler arasında Emek Kafe, Kent Lokantası ve Türkiye’de bir ilk olan Aktif Yaşam Parkı öne çıkıyor. Başkan Ünlüce, “Emekli vatandaşlarımızın sosyalleşebileceği, üretken ve huzurlu alanlar oluşturuyoruz. Yaş alma atölyeleriyle bireylerin becerilerini geliştirmelerini destekliyoruz. Kentpark içerisinde sunduğumuz hizmetlerle yaş almış bireylerin yaşam kalitesini artırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin MARUF’25 kapsamında Marmara Denizi’nden ve sahillerden toplanan atıklarla hazırladığı geri dönüşüm sergisini gezdi. QR kod okutarak yapılan çalışmaları dijital ortamda izleyen Ünlüce, atıklardan hazırlanan serginin ilham verici olduğunu söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin MARUF’25’e her alanda çok iyi hazırlandığını belirten Ünlüce, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni tebrik etti.